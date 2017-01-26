ترامب يوقع مرسومين لبناء جدار المكسيك ومواجهة الهجرة

واشنطن (وكالات)

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسوماً يطلق مشروع بناء الجدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، كما وقع مرسوماً آخر حول التطبيق الصارم لقوانين الهجرة يتضمن تدابير ضد «مدن الملجأ» التي تؤوي المهاجرين غير الشرعيين، في حين يتوقع أن يصدر قرارات حول وضع قيود على دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة وبعض حاملي التأشيرات من العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، كما أعلن ترامب أنه سيطلب «تحقيقاً موسعاً» في تلاعب بالانتخابات الرئاسية التي جرت نوفمبر الماضي.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر: «بناء هذا الجدار ليس مجرد وعد انتحابي، إنه خطوة أولى من الحس السليم لتأمين الحدود التي يسهل اختراقها اليوم».

وأعلن إنشاء مزيد من مراكز الاحتجاز على طول الحدود بهدف جعل احتجاز وإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الاصلية «أكثر سهولة واقل كلفة».

ويشمل الأمر التنفيذي الخاص بضبط الحدود خططاً لتعيين خمسة آلاف ضابط آخر من ضباط إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية بغرض اعتقال المهاجرين عند الحدود، وزيادة عدد ضباط الإدارة التنفيذية للهجرة والجمارك الأميركية لاعتقال وترحيل المهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة بصورة غير مشروعة.