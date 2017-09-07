إريكسون تعتزم شطب 14 ألف وظيفة

ستوكهولم (د ب أ)

تعتزم شركة «إريكسون» السويدية لصناعة معدات الاتصالات شطب ما يصل إلى 14 ألف وظيفة بصورة رئيسة في أوروبا وأمريكا اللاتينية، وذلك في إطار خطة لتخفيض النفقات.

ونقلت صحيفة «سفينسكا داجبلادت»، اليومية الصادرة في ستوكهولم، عن مصادر لم تسمها، أن القسم الأكبر من هذه الوظائف سيتم شطبه على الأرجح من أعمال الشركة في أوروبا وأمريكا اللاتينية، حيث يعمل 53 ألف موظف، وحيث تراجعت مبيعات الشركة أيضاً.

وقال أحد المصادر، إن «هذا سيعني بصورة أساسية إغلاق الأعمال في العديد من الدول التي تلاشت فيها المبيعات». وأشارت تقارير أخرى إلى أن الشطب قد يطال 25 ألف وظيفة من إجمالي نحو 109 آلاف وظيفة.

وأشار التقرير إلى أن السويد ستستثنى على الأرجح من التخفيضات الكبيرة لعدد الموظفين كونها مركز الكثير من عمليات البحث والتطوير.

وكانت احتجاجات نقابية العام الماضي تسببت في مشكلات للإدارة.

وأصدرت الشركة تعليقا قالت فيه إنها تقوم بمراجعة استراتيجيتها للعمل «من أجل تقليل النفقات ورفع الكفاءة»، وإنها تهدف إلى توفير عشرة مليارات كرونة قبل منتصف العام القادم.