إيرادات إنترنت الأشياء ستسجل 1.8 تريليون دولار في 2026

لندن (بزنيس واير)

أعلنت رابطة «جي إس إم إيه» أمس، أنّ من المتوقع أن يستفيد مشغلو شبكات الجوال من إيرادات لإنترنت الأشياء تبلغ قيمتها 1.8 تريليون دولار أميركي تقريباً بحلول العام 2026، يدعمها النشر المبكر للشبكات المنخفضة الطاقة («إل بيه دبليو إيه») ضمن الطيف المرخص، للإحصائيات الواردة في «بحث توقعات قاعدة بيانات إنترنت الأشياء»1 الذي نشرته شركة التحليلات «ماشينا ريسرتش».

وتسلط النتائج الجديدة الضوء على فرص النمو الهائلة المتاحة أمام مشغلي شبكات الجوال من خلال تطبيقات وخدمات إنترنت الأشياء الجوالة الجديدة.

وحتى تاريخه، أطلق 12 مشغلا لشبكات الجوال 15 خدمة تجارية لإنترنت الأشياء الجوالة، منهم «إيه تي آند تي»، و«تيليسترا»، و«فيريزون» (اتصالات الآلات بتقنية التطور طويل الأجل «إل تي إي-إم»)، بالإضافة إلى «تشاينا موبايل»، و«تشاينا تيليكوم»، و«تشاينا يونيكوم»، و«دويتشه تيليكوم»، و«إم وان»، و«توركسل»، و«فيريزون»، و«فودافون» (إنترنت الأشياء ذات الحزمة الضيقة «إن بي-آي أو تي»)2.

كما أشار البحث إلى أنّ منطقة الأميركيتين ستحصد ما يقدر بنحو 534 مليار دولار أميركي، أو نحو ثلث إجمالي الإيرادات.