ألمانيا: التحويلات البنكية السريعة أمر عادي

فرانكفورت (د ب أ)

توقع البنك المركزي الألماني أن تصبح التحويلات البنكية التي تتم في ثوان معدودة أمراً يومياً معتاداً لكثير من عملاء البنوك في المستقبل القريب.

وقال كارل لودفيج تيليه، عضو مجلس إدارة البنك، خلال فعالية للبنك أمس الخميس في دوسلدورف: «أتوقع أن تكون هناك تغطية كافية لذلك في السوق خلال عامين.

عندها سيكون هناك تزايد دائم في عمليات الدفع الآني إلى أن تصبح هذه العمليات هي المعمول بها أصلا. وينتظر خلال هذه التحويلات الآنية أن يتم إثبات المبلغ المحول خلال عشر ثوان في حساب الشخص المستقبل.

وسيتم التحويل إلكترونياً باستخدام الإنترنت أو من خلال أحد تطبيقات الهواتف الذكية.

ويتم حالياً تسجيل المبلغ المحول في حساب المستقبل خلال يوم عمل.

ويحاول قطاع البنوك الرد بهذه الخدمة على سلسلة من العروض المنافسة مثل خدمة باي بال للتحويلات والتي أصبح ممكناً من خلالها بالفعل تحويل مبالغ مالية خلال ثوان.