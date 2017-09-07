فاو: أسعار الغذاء العالمية تنخفض %1.3 في أغسطس

روما (رويترز)

قالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة أمس الخميس إن أسعار الغذاء العالمية انخفضت 1.3 في المئة في أغسطس مقارنة مع الشهر السابق بعد ارتفاعها لثلاثة أشهر على التوالي بما يعكس انخفاض قيمة الحبوب والسكر واللحوم.

وسجل مؤشر أسعار الغذاء للمنظمة الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحم والسكر 176.6 نقطة في المتوسط في أغسطس بانخفاض 1.3 في المئة عن يوليو .

وعلى الرغم من الانخفاض على أساس شهري، تظل أسعار الغذاء في الأسواق العالمية مرتفعة ستة في المئة عن قيمتها في أغسطس الماضي.

ورفعت «فاو» توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في موسم 2017-2018 إلى 2.611 مليار طن بما يفوق قليلا المستوى القياسي الذي سجله إنتاج الحبوب العام الماضي.

ورفعت أيضاً توقعاتها لإنتاج القمح العالمي إلى 748.8 مليون طن.