علماء جامعة هارفارد يطورون إطارات سيارات تعيد لحام نفسها ذاتياً

برلين (د ب ا)

قد تصبح الإطارات المفرغة من الهواء شيئاً من الماضي بفضل مجموعة علماء في جامعة هارفارد طوروا إطارات من المطاط الصلب يمكنها إعادة لحام نفسها ذاتياً عند إصابتها بخرق أو شرخ أثناء قيادة السيارة.

وتم تطوير هذا المطاط الهجين على يد باحثين في كلية «جون أيه بولسن للهندسة والعلوم التطبيقية» التابعة لجامعة هارفادر الأميركية، حيث يتشقق المطاط إلى شقوق صغيرة للغاية عند التعرض للضغوط غير العادية بدلا من التشققات الكبيرة المعتادة في الإطارات التقليدية.

ويتم توصيل هذه الشقوق الصغيرة بجدائل ألياف تقوم بامتصاص الضغوط وتعيد توزيعه على كامل الإطار، وهو ما يحول دون حدوث كارثة محتملة نتيجة انفجار الإطار تماما أثناء السير.

وبمجرد زوال الضغط يعيد المطاط الهجين تشكيل نفسه وسد الشقوق ذاتيا.

يقول «جيرونج وو» أحد العلماء المشاركين في المشروع، «إذا حدث قطع في الإطار، فإن هذا الإطار لن يحتاج إلى استبدال مباشرة، وإنما سيعيد لحام نفسه بما يكفي لتوفير وقت للسائق لتجنب أضرار كبيرة». حقق العلماء هذا الاختراق العلمي من خلال مزج البوليمرات التي تشكل المطاط بطريقة مختلفة لم تكن ممكنة قبل الآن.

ويمكن تطبيق هذه التقنية الجديدة في مجموعة واسعة من المنتجات المصنوعة من المطاط.

وقدمت جامعة هارفارد طلبا للحصول على براءة اختراع لنوع جديد من «البوليمرات التي تتشعب بطريقة عشوائية» والمستخدمة في إنتاج المطاط الجديد، لكن لم يتضح متى سيمكن استخدام هذا المطاط الجديد في إنتاج الإطارات.