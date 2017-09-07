ترامب يخوض في تفاصيل الإصلاح الضريبي

ماندان (رويترز)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه سيخوض خلال الأسبوعين المقبلين في «تفاصيل مهمة» عن خطته للإصلاح الضريبي التي كانت تنقصها التفاصيل الدقيقة بعد شهور من النقاش بين الإدارة وزعماء الكونجرس.

وحدد ترامب، في كلمة ألقاها في ولاية نورث داكوتا، الخطوط العريضة للإصلاح الضريبي، مثل تبسيط قانون الضرائب الأميركي وتخفيف العبء الضريبي عن كاهل الطبقة المتوسطة، وهي أفكار يتحدث عنها منذ حملته في الانتخابات الرئاسية العام 2016.

وقال ترامب، «سنخوض في تفاصيل مهمة خلال الأسبوعين المقبلين، لكننا نعمل على إعدادها مع الكونجرس الآن وتحديد أرقام دقيقة جدا». وصعدت البورصة الأميركية في وقت سابق من العام الحالي بدعم آمال في تطبيق تخفيضات ضريبية سريعة للشركات أثناء حكم ترامب، لكن محللين خفضوا من توقعاتهم منذ ذلك الحين بشأن إجراء تعديلات ضريبية كبيرة خلال العام الحالي.

ولا يزال الحزب الجمهوري منقسما بشأن موضوعات مهمة منها ما إذا كانت التخفيضات الضريبية ينبغي تعويضها بتقليص الإنفاق لتجنب اتساع العجز في الموازنة الاتحادية ومدى الخفض في ضريبة دخل الشركات.