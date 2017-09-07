«بنـات الإمــارات» تفعل حملـة «المرأة شريك في العطاء»

دبي (الاتحاد)

رحبت مبادرة «بنك الإمارات دبي الوطني فتيات إي 7: بنات الإمارات»، بالمشاركات في نسختها لعام 2018 خلال قمة «حوار رؤية الإمارات»، بمناسبة انطلاق قمة بنك الإمارات دبي الوطني «إي 7» التي تقام بدءاً من 6 وحتى 9 سبتمبر الجاري.

وتعتبر هذه المبادرة برنامجاً تعقده منظمة «وعد الأجيال» على مستوى دولة الإمارات، ويجمع الفتيات الشابات من المتدربات والمرشدات ليصبحن رائدات أعمال ناجحات في المستقبل.

واحتفاءً بـيوم المرأة الإماراتية، حملت نسخة هذا العام من المبادرة شعار «المرأة شريك في الخير والعطاء»، وستشجع 38 من الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و 25 عاماً على تطوير مشاريع مجتمعية مستدامة تعود بالنفع والفائدة على مختلف القطاعات، وتنسجم بالكامل مع الركائز الرئيسية لـ «عام الخير»، والتي تتضمن تعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية للشركات، والعمل التطوعي وخدمة الأمة. وبهدف تحقيق الرؤى المبتكرة للمشاركات، ستحصل فرق المشاريع على تمويل تأسيسي من راعي البرنامج «بنك الإمارات دبي الوطني»، إلى جانب إرشاد وتوجيه مستمر من متطوعات منظمة «وعد أجيال». وقالت لبنى قاسم، نائب رئيس تنفيذي أول، المستشار القانوني الرئيسي العام للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: «نرحب بمجموعة أخرى من الشابات الإماراتيات الطموحات اللواتي هن على أتم الاستعداد ليصبحن قائدات المستقبل.

وباعتبارنا مؤسسة مالية وطنية، يفخر «بنك الإمارات دبي الوطني» بتقديم الدعم المالي والمعرفي لتمكين شابات الإمارات من إطلاق الطاقات الكامنة لديهن وليساهمن إيجابياً في مسيرة تطور وازدهار دولة الإمارات».