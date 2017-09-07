«بنـات الإمــارات» تفعل حملـة «المرأة شريك في العطاء»

دبي (الاتحاد)
رحبت مبادرة «بنك الإمارات دبي الوطني فتيات إي 7: بنات الإمارات»، بالمشاركات في نسختها لعام 2018 خلال قمة «حوار رؤية الإمارات»، بمناسبة انطلاق قمة بنك الإمارات دبي الوطني «إي 7» التي تقام بدءاً من 6 وحتى 9 سبتمبر الجاري.
وتعتبر هذه المبادرة برنامجاً تعقده منظمة «وعد الأجيال» على مستوى دولة الإمارات، ويجمع الفتيات الشابات من المتدربات والمرشدات ليصبحن رائدات أعمال ناجحات في المستقبل.
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وباعتبارنا مؤسسة مالية وطنية، يفخر «بنك الإمارات دبي الوطني» بتقديم الدعم المالي والمعرفي لتمكين شابات الإمارات من إطلاق الطاقات الكامنة لديهن وليساهمن إيجابياً في مسيرة تطور وازدهار دولة الإمارات».