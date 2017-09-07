قمة «الخدمات المالية» تبحث التحديات المصرفية والتقنية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

تبحث قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية التي ستعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي الشهر المقبل، أبرز التحديات والتطورات المصرفية والتقنية التي تواجه صناعة قطاع التمويل والصيرفة الإسلامية وأسواق رأس المال، في المنطقة والعالم، وتشهد مشاركة عدد كبير من الشخصيات القيادية والأكاديمية المتخصصة في هذا القطاع، حسب ما أعلنه أمس المجلس.

وتناقش القمة عدة محاور ذات أهمية كبيرة منها «التمويل الإسلامي: من الخصوصية إلى الشيوع»، التقدم الابتكاري للتكنولوجيا المالية، نعمة أم نقمة للمؤسسات المالية التقليدية، تطبيق الإصلاحات الرقابية الجديدة: تحقيق التوازن بين سلامة مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية وقدرتها التنافسية، وأسواق رأس المال الإسلامية: نحو تحقيق مواءمة أكبر في الأنشطة العابرة للحدود، والمضي قدماً بالتمويل الإسلامي: تعزيز القيمة المقترحة والحفاظ على المرونة.

ويتم تنظيم قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية بشكل منتظم منذ العام 2004 في مدن رئيسية لمناطق إقليمية مختلفة، وتهدف قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية إلى إتاحة تفاعل رفيع المستوى بين الوفود المشاركة لبحث تداعيات البيئة الاقتصادية والمالية العالمية المتغيرة على صناعة الخدمات المالية الإسلامية.

كما تسعى القمة إلى زيادة الوعي بالتحديات الناشئة المتعلقة بمرونة صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها في الوقت الذي تتم مناقشة الجهود الرامية إلى تجديد زخم النمو إلى جانب السياسات الإصلاحية الداعمة.