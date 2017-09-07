زخم السيولة يدعم مؤشرات الأسواق المحلية

حاتم فاروق (أبوظبي)

دعم زخم السيولة المتدفقة على الأسواق المحلية أمس، مؤشرات الأسواق لتحافظ على مستوياتها الحالية، من خلال مشتريات المؤسسات والمحافظ الأجنبية التي استهدفت عدداً من الأسهم المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

وتجاوزت قيمة تعاملات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية في جلسة نهاية الأسبوع أمس، 620 مليون درهم، بعدما تم التعامل على نحو 487 مليون درهم، من خلال تنفيذ 6446 صفقة.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات جلسة نهاية الأسبوع على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.08% ليغلق عند مستوى 4453 نقطة، بعدما تعامل المستثمرون على 313 مليون سهم، بقيمة بلغت 316 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2349 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 23 شركة مدرجة، ارتفع منها 12 سهماً، فيما تراجعت أسعار 7 أسهم، وظلت أسعار 4 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي تعاملات الأسبوع على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.06% عند مستوى 3644 نقطة، بعدما تعامل المستثمرون على 174 مليون سهم، بقيمة بلغت 304 ملايين درهم، من خلال تنفيذ 3097 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 32 شركة مدرجة، ارتفع منها 11 سهماً، فيما تراجعت أسعار 13 سهماً، وظلت أسعار 8 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.