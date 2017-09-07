امتيازات جديدة لأعضاء برنامج سعود بن راشد المعلا

أم القيوين (الاتحاد)

أعلن برنامج سعود بن راشد المعلا لدعم مشاريع الشباب، تقديم امتيازات جديدة للمشاريع المنتسبة إليه، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، تتضمن الإعفاء من الضمان المصرفي للعاملين في المشاريع، وتشمل 100 عامل لمشروعين مملوكين من مواطن أو شركاء مواطنين.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقد صباح أمس في مبنى غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، بحضور عبدالله خميس السويدي الرئيس التنفيذي للبرنامج، ومحمد عبدالرحمن مهدي مدير مكتب وزارة الموارد البشرية والتوطين في أم القيوين، وحسين الشامسي خبير مساعد إسعاد المتعاملين في مكتب الوزارة، ومريم الزعابي تنفيذي إسعاد المتعاملين.

وناقش الاجتماع، إجراءات منح المشاريع المنتسبة للبرنامج إعفاءات من الضمان المصرفي للعاملين في هذه المشاريع، وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الطرفين، واستعراض المزايا التي سيحصل عليها الأعضاء، واستعداد الوزارة لدعمهم.

وأشاد خميس السويدي، بمبادرة وزارة الموارد البشرية والتوطين، التي ستعكس على المشروعات المنتسبة للبرنامج في توفير السيولة النقدية، وعدم دفع مبالغ التأمينات المصرفية التي تبلغ ثلاثة آلاف درهم عن كل عامل، مؤكداً أهمية التعاون المشترك بين البرنامج والوزارة، والتي ستوفر دعماً لمشاريع المواطنين الرائدة في الإمارة.