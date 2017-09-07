«البحري» ترفع أسطولها إلى 40 ناقلة

دبي (الاتحاد)

ضمت شركة البحري، «رمثان»، ناقلة النفط العملاقة رقم 40 والتي تبلغ حمولتها 300 ألف طن ساكن، إلى أسطولها المتنامي من الناقلات متعددة الاستخدامات، ضمن الصفقة التي وقعتها البحري مع الشركة الكورية الجنوبية هيونداي سامهو للصناعات الثقيلة. وتم تسليم الناقلة الجديدة للبحري خلال حفل أقيم في حوض موكبو البحري التابع لشركة هيونداي سامهو للصناعات الثقيلة في مقاطعة جيولا الجنوبية بكوريا الجنوبية، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الشركتين، بمن فيهم صالح بن عبدالله الدباسي عضو مجلس إدارة شركة البحري، والدكتور عبدالملك بن عبدالله الحقيل عضو مجلس إدارة شركة البحري، والأستاذ أم كيه يون الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هيونداي سامهو للصناعات الثقيلة، وهشام بن ناصر النغيمش الرئيس المُكلَّف للبحري للنفط.

وتُعَد «رمثان»، التي بُنيت وفق أحدث التقنيات والكفاءة في استهلاك الوقود وأفضل معايير المحافظة على البيئة، رابع ناقلة نفط عملاقة تنضم إلى أسطول شركة البحري هذا العام، بعد «أمجاد» و«محارة»، وأحدثها «أسلاف».