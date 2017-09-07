دبي (الاتحاد)

وقعت «هواوي» ومايكروسوفت اتفاقية تعاون استراتيجي في مجال الخدمات السحابية، وذلك على هامش مشاركتهما في مؤتمر «هواوي كونكت 2017». وستطلق شركة مايكروسوفت بموجب هذه الاتفاقية تطبيقاتها عبر خدمة «هواوي السحابية». كما ستوطد الشركتان نطاق تعاونهما في مجال الحوسبة السحابية العامة، بهدف منح الشركات تجربة لا تضاهى ومساعدتها على بلوغ مسيرة التحوّل الرقمي.

تعكس هذه الاتفاقية التعاون الوثيق والناجح الذي جمع سابقاً بين شركتي «هواوي» ومايكروسوفت في مجال الحوسبة السحابية؛ إذ وفرت خدمة «هواوي السحابية» مخدم ويندوز وخدمات سطح المكتب البعيد (RDS) المطلوبة لتشغيل مخدم إس كيو إل.

وستوفر الشركتان بموجب اتفاقية التعاون الاستراتيجي هذه المزيد من منتجات مايكروسوفت عبر الإنترنت لتلبية احتياجات الشركات. كما سيتيح هذا الابتكار المشترك الفرصة أمام العملاء للحصول على خدمات الاستضافة الموثوقة والتطبيقات المتنوعة.

وستعمل الشركتان جنباً إلى جنب، بهدف تلبية متطلبات السوق العالمي وزيادة حصتهما في السوق، وتنفيذ الحملات التسويقية وفق جدول زمني محدد.

وقال زينغ يلاي، رئيس وحدة الأعمال السحابية ومنتجات تقنية المعلومات في «هواوي»: «ترتكز فلسفتنا في &lsquoهواوي&rsquo على منح العملاء الأولوية المطلقة ونبذل كل الجهود الممكنة لتعزيز وتشجيع مسيرة تطوير المجتمع الذكي. ويسرنا اليوم أن نتعاون مع شركة مايكروسوفت الرائدة عالمياً في توفير البرامج والخدمات والحلول، والتي ساهمت بدور فاعل في توفير متطلبات الشركات. نأمل أن تساهم خدمة &lsquoهواوي السحابية&rsquo في توطيد علاقات التعاون التي تجمعنا مع هذه الشركة العريقة بهدف بناء نظام إيكولوجي شامل ومفتوح يعود بالفائدة على جميع الأطراف المعنية. لا شك أن اتفاقية التعاون هذه ما هي إلا بداية لتوطيد نطاق التعاون الاستراتيجي بين الشركتين».

من جانبه، قال آلان كروزير، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت الصين: «تقود الابتكارات التقنية الثورة الصناعية الرابعة التي تتيح للعملاء فرصة تحقيق المزيد من النجاح في مختلف القطاعات تقريباً. ترى شركة مايكروسوفت في شركة «هواوي»، الرائدة عالمياً في توفير متطلبات الشركات في مجال تقنية المعلومات، شريكاً استراتيجياً مهماً يساعدها على تحقيق رسالتها الهادفة إلى تمكين الشركات من بلوغ مسيرة التحوّل الرقمي. لا شك أننا سنتمكن من خلال تعزيز نطاق التعاون فيما بيننا من قيادة مسيرة الابتكار وتوفير كل ما يحتاج إليه العملاء من تقنيات مبتكرة. نثق تمام الثقة بقدرتنا على قيادة مسيرة التحوّل الرقمي بكل نجاح بما يلبي جميع متطلبات العملاء».