«تنظيم الاتصالات» تتلقى في 8 أشهر 18.5 ألف شكوى

حاتم فاروق (أبوظبي)

استقبلت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة، نحو 18524 شكوى من العملاء والمشتركين في خدمات قطاع الاتصالات في الدولة تتعلق بمستوى جودة الخدمات المقدمة في شركتي «اتصالات - دو» منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي.

وأفاد تقرير صادر أمس عن الهيئة أن عملاء ومشتركي شركة «اتصالات» تقدموا خلال الأشهر الثمانية الأول» من العام الجاري بنحو 10.444 شكوى تتعلق بمستوى جودة الخدمات، فيما كان نصيب شركة «دو» من شكاوى العملاء نحو 8080 شكوى خلال الفترة نفسها من العام الجاري.

وحسب القانون الاتحادي لتنظيم الاتصالات في الدولة، تقوم الفرق التابعة لهيئة تنظيم الاتصالات بتحويل تلك الشكاوى إلى مزود الخدمة المعني بها للتواصل مع المشترك والوصول إلى حلول سريعة لهذه الشكوى، والتأكد من أن المشترك راض تماماً عن الحلول التي تقدمت بها الشركة المزودة للخدمة.

وبخصوص رضا العملاء، قال التقرير إن الهيئة استقبلت منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس، نحو 18112 شكوى تتعلق بمستوى رضا العملاء والمشتركين عن الخدمات المقدمة لهم، سواء خدمات الهاتف المتحرك أو الثابت أو حتى خدمات وجودة شبكة الإنترنت.