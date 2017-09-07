مطورون يقدمون عروضاً حصرية للمستثمرين في «سيتي سكيب جلوبال»

دبي (الاتحاد)

يعود سيتي سكيب جلوبال، للانعقاد من جديد الاثنين المقبل في مركز دبي التجاري العالمي ، بمشاركة 300 عارض لطرح عروض وصفقات حصرية في المعرض. وللمرة الأولى منذ انطلاقه قبل 16 سنة، تشهد دورة هذا العام من المعرض إتاحة عملية البيع والشراء للمشاريع المقامة في دولة الإمارات، وهو ما سيوفر الفرصة للزوار لمقارنة الخيارات الاستثمارية المطروحة أمامهم في مكان واحد واتخاذ قرار الشراء مباشرة من على أرض المعرض.

ومن بين العروض التي سيتم تقديمها وحدات في مشروع جميرا جولف في مبنى الأندلس سي، وتشكيلة من الشقق والمنازل المتلاصقة الفاخرة والمعقولة السعر والمستلهمة من ثقافات دول البحر المتوسط، والتي ستكون متوافرة بخطط دفع 30/&rlm70.

حيث سيتم خفض الدفعة الأولى إلى 5% للحجز، وما نسبته 1% شهرياً طوال فترة الإنشاء، 2% للدفعة الأخيرة قبل التسليم، وأخيراً 70% عند التسليم.

آر كيه إم درر العقارية