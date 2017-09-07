فاطمة الجاسم أول مواطنة من أصحاب الهمم تقفز بالمظلة

محمود خليل (دبي)

نجحت المواطنة فاطمة الجاسم (21 سنة) من أصحاب الهمم، بأن تتغلب على حالتها وأن تحقق حلمها وطموحها، في ممارسة الرياضات الخطرة بالقفز بالمظلة بمعاونة مدربها، لتكون أول شخص من أصحاب الهمم يقدم على مثل هذه الخطوة.

وقالت الجاسم سفيرة الدمج لدى مؤسسة سدرة لدمج أصحب الهمم في أبوظبي: «إنها تستعد حالياً للقفزة الثانية مع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي حينما علم بأنها قفزت بالمظلة، عرض عليها مشاركته بالقفز من جديد، مؤكدة أنها تتدرب بشكل منتظم في نادي سكاي دايف دبي.

وأوضحت الجاسم، عضو المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم بالدولة، لـ «الاتحاد»، أن المرأة في الإمارات تنعم بحقوقها كافة، وتؤدي دوراً مهماً في التنمية في مختلف المجالات، وأصبحت رائدة على المستويات جميعها، داعية كل النساء الإماراتيات لاغتنام الفرص التي توفرها القيادة الرشيدة لهن، معربة عن شكرها الكبير للقيادة الرشيدة على دعمها المستمر للمرأة وللشباب ولأصحاب الهمم.

وبينت أنها شاركت في وفد الإمارات لمؤتمر الدول الأطراف في نيويورك، حيث طرحت خلال المؤتمر أفكاراً حول كيفية تمكين ودعم أصحاب الهمم، وتذليل العقبات والعراقيل التي تواجههم في مجتمعاتهم.

وقالت: «إنها تغلبت على إعاقتها، وتفوّقت في دراستها، إذ حصلت على جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز لعام 2012، والتحقت بجامعة زايد لمتابعة الدراسات العليا، في مجال الاتصال الاستراتيجي»، لافتة إلى أنها تسعى لخدمة أصحاب الهمم وإرشاد الآخرين في كيفية التعامل معهم.

وتابعت: «إن أسرتها هي الداعم الأول لها، حيث سعت لخلق بيئة مناسبة لها منذ الصغر لإتاحة الفرصة أمامها للإبداع، ووضع بصماتها على العالم».

وقالت: «أسرتي تقف معي دائماً، وتشجعني على الاستمرار في مشوار حياتي الذي اخترته»، مبينة أن عائلتها سعيدة وفخورة بها.