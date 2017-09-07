فاطمة الجاسم أول مواطنة من أصحاب الهمم تقفز بالمظلة

محمود خليل (دبي)
نجحت المواطنة فاطمة الجاسم (21 سنة) من أصحاب الهمم، بأن تتغلب على حالتها وأن تحقق حلمها وطموحها، في ممارسة الرياضات الخطرة بالقفز بالمظلة بمعاونة مدربها، لتكون أول شخص من أصحاب الهمم يقدم على مثل هذه الخطوة.
وقالت الجاسم سفيرة الدمج لدى مؤسسة سدرة لدمج أصحب الهمم في أبوظبي: «إنها تستعد حالياً للقفزة الثانية مع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي حينما علم بأنها قفزت بالمظلة، عرض عليها مشاركته بالقفز من جديد، مؤكدة أنها تتدرب بشكل منتظم في نادي سكاي دايف دبي.
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وبينت أنها شاركت في وفد الإمارات لمؤتمر الدول الأطراف في نيويورك، حيث طرحت خلال المؤتمر أفكاراً حول كيفية تمكين ودعم أصحاب الهمم، وتذليل العقبات والعراقيل التي تواجههم في مجتمعاتهم.
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وتابعت: «إن أسرتها هي الداعم الأول لها، حيث سعت لخلق بيئة مناسبة لها منذ الصغر لإتاحة الفرصة أمامها للإبداع، ووضع بصماتها على العالم».
وقالت: «أسرتي تقف معي دائماً، وتشجعني على الاستمرار في مشوار حياتي الذي اخترته»، مبينة أن عائلتها سعيدة وفخورة بها.