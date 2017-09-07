«التربية»: إلغاء امتحانات الفصل الثاني واستحداث التدريب العملي

دينا جوني (دبي)

اعتمد معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم سياسة التقييم والامتحانات الجديدة للعام الدراسي 2017-2018 لمرحلة رياض الأطفال والصفوف من الأول إلى الثاني عشر.

ومن أبرز ملامح النظام الجديد التخفيف من ثقل التقييم الختامي عبر إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفوف من الرابع إلى الثاني عشر، مع الاستمرار في اعتماد الاختبارات التكوينية أو ما يعرف بالتقييم المستمر، والذي سيكون مركزياً في الفصول الثلاثة لجميع الصفوف.

واستحدثت الوزارة نظاماً جديداً في الاختبارات الفصلية. إذ تمّ تصنيف جميع المواد الدراسية لمختلف المراحل التعليمية إلى مجموعتين (أ)، و(ب). وسيؤدي الطلبة امتحانات مواد الفئة (ب) بشكل جديد من خلال الأداء العملي والمهاري وتنفيذ المشاريع داخل المختبرات ومصادر التعلّم المطورة في المدرسة الإماراتية خلال العام الدراسي. أما مواد الفئة (أ) فهي التي سيُمتحَن فيها الطلبة في التقييم الختامي الأول والثالث.

كما ستطبق الوزارة للمرة الأولى نظاماً جديداً في تصنيف معدل درجات الطالب في نهاية العام الدراسي تعتمد فيه على الرموز من A+ إلى F، كما هو معتمد في العديد من الأنظمة التعليمية في العالم.