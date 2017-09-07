شركات عقارية تطالب مسـتأجري المساحات التجارية بتوقيع ملاحق لـ «المضافة»

يوسف العربي (دبي)

طلبت شركات عقارية في دبي من مستأجري المساحات التجارية «محال/&rlm&rlm مكاتب « التوقيع على ملاحق إضافية لعقود الاستئجار المبرمة تتضمن البنود الخاصة بضريبة القيمة المضافة، والتي تنص على حق المؤجر في إضافة قيمة الضريبة على القيمة الإيجارية ابتداء من 1 يناير 2018.

وأوضحت هذه الشركات أنه بالنسبة للعقود الإيجارية الطويلة الأجل والتي تزيد فترة سريانها عن عام واحد تطبق البنود الخاصة الواردة في ملحق العقد الخاص بضريبة القيمة المضافة ابتداء من مطلع العام المقبل، ولن تسري على الفترات السابقة، أما بالنسبة للعقود الجديدة التي يتم إبرامها بعد التاريخ المشار إليه فستكون متضمنة البنود الضريبية نفسها.

وشددت هذه الشركات على أهمية التوقيع على الملاحق التكميلية لعقود الإيجار وإرسالها إلى «المؤجر « في موعد أقصاه 15 سبتمبر الجاري في ضوء استكمال الاستعدادات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة قبل موعد التطبيق في الأول من شهر يناير المقبل.

وفي المقابل أكدت شركات عقارية أخرى عدم حاجتها لأي إجراء يتعلق بإضافة ملاحق جديدة للعقود المبرمة مع مستأجري المساحات التجارية نظراً لاحتواء العقود الأصلية على بنود قانونية أشمل تمنح الحق للمطور تحصيل جميع الرسوم والضرائب الحكومية.