«أدنيك» تروّج للمعارض الدفاعية الإماراتية في لندن

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) في فعاليات الدورة المقبلة لمعرض المعدات الدفاعية الدولي (DSEI 2017)، والذي يقام في الفترة ما بين 12 ولغاية 15 سبتمبر الجاري، في مركز أكسل لندن للمعارض التابع والمملوك بالكامل لأدنيك في العاصمة البريطانية لندن، وذلك بهدف الترويج لمعارضها الدفاعية ولقطاع صناعة المعارض الدفاعية في الدولة.

ويذكر أن المشاركة ستتضمن الترويج لمعرض الدفاع الدولي (أيدكس 2019) ومعرض الدفاع البحري (نافدكس 2019) ومعرض الأنظمة غير المأهولة (يومكس 2018) ومعرض المحاكاة والتدريب (سيمتكس 2018)، وستكون تحت مظلة جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يضم كوكبة من الشركات الوطنية المتخصصة بقطاع الصناعات الدفاعية، والذي يعد أحد أبرز القطاعات التي ركزت عليها خطة أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية للعام 2030.

وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها: «نحن فخورون بالمستوى العالمي المتميز الذي وصل إليه قطاع صناعة المعارض الدفاعية المتخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بفضل الدعم الكبير واللامحدود من قبل قيادتنا الرشيدة وجهود الكفاءات الإماراتية القائمة على هذه المعارض المتخصصة، حيث فرضت معارضنا نفسها على أجندة الفعاليات الدولية وأصبحت محط اهتمام كبار صناع القرار والخبراء والمتخصصين في هذا القطاع الحيوي، الأمر الذي يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة للمحافظة على الإنجازات والبناء عليها».

من جانبه، قال سعيد بن خادم المنصوري مدير ايدكس: «يعد معرض المعدات الدفاعية الدولي محطة مهمة في البرنامج التسويقي لمعارض ايدكس ونافدكس 2019 ويومكس وسيمتكس 2018، وذلك لأهمية المعرض في القارة الأوروبية، من حيث حجم الشركات الدولية المشاركة فيه، إضافة إلى العدد الكبير من صناع القرار والمسؤولين».