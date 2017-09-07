«أدنيك» تروّج للمعارض الدفاعية الإماراتية في لندن

أبوظبي (الاتحاد)
تشارك شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) في فعاليات الدورة المقبلة لمعرض المعدات الدفاعية الدولي (DSEI 2017)، والذي يقام في الفترة ما بين 12 ولغاية 15 سبتمبر الجاري، في مركز أكسل لندن للمعارض التابع والمملوك بالكامل لأدنيك في العاصمة البريطانية لندن، وذلك بهدف الترويج لمعارضها الدفاعية ولقطاع صناعة المعارض الدفاعية في الدولة.
ويذكر أن المشاركة ستتضمن الترويج لمعرض الدفاع الدولي (أيدكس 2019) ومعرض الدفاع البحري (نافدكس 2019) ومعرض الأنظمة غير المأهولة (يومكس 2018) ومعرض المحاكاة والتدريب (سيمتكس 2018)، وستكون تحت مظلة جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يضم كوكبة من الشركات الوطنية المتخصصة بقطاع الصناعات الدفاعية، والذي يعد أحد أبرز القطاعات التي ركزت عليها خطة أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية للعام 2030.
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من جانبه، قال سعيد بن خادم المنصوري مدير ايدكس: «يعد معرض المعدات الدفاعية الدولي محطة مهمة في البرنامج التسويقي لمعارض ايدكس ونافدكس 2019 ويومكس وسيمتكس 2018، وذلك لأهمية المعرض في القارة الأوروبية، من حيث حجم الشركات الدولية المشاركة فيه، إضافة إلى العدد الكبير من صناع القرار والمسؤولين».