جمعة الكيت : التقنيات المتقدمة ركيزة سياستنا الاقتصادية

نينغشيا- الصين (وام)

أكد جمعة محمد الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية، أن توظيف التقنيات المتقدمة ومواكبة أحدث الاتجاهات العالمية المؤثرة في دفع عجلة النمو هما من المرتكزات الرئيسة التي تقوم عليها السياسات الاقتصادية للدولة، والمستمدة من محددات «رؤية الإمارات 2021» التي تقوم على إرساء دعائم اقتصاد تنافسي عالمي متنوع مبني على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي، بقيادة كفاءات وطنية متمكنة من أدوات التنمية التي يتطلبها عالم الأعمال المعاصر.

وقال - في الكلمة التي ألقاها خلال مشاركته في مؤتمر «طريق الحرير عبر الإنترنت» الذي عقد أمس الأول ضمن فعاليات معرض «إكسبو الصين والدول العربية « المنعقد في مدينة ينشوان عاصمة مقاطعة نينغشيا شمال غرب الصين، ويختتم أعماله اليوم - إن

دولة الإمارات تدرك أهمية «التجارة الإلكترونية» كرافد رئيس جديد للنهضة الاقتصادية بما تتميز به من سمات تفضيلية عديدة بدءاً من توفير الجهد والوقت والتكلفة، وصولا إلى قدرتها على التحرر من قيود الجغرافيا والتقليل من أعباء البيروقراطية الأمر الذي يجعلها وسيلة ديناميكية للنمو والتوسع في الأنشطة التجارية وخاصة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الصناعي وقطاع تجارة السلع والخدمات بشقيها الداخلي والعابر للحدود، فضلا عن دورها المتنامي كمحور استراتيجي جديد لتوطيد التعاون التنموي مع الشركاء وفي مقدمتهم جمهورية الصين الشعبية التي أثبتت ريادتها العالمية في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن من هذا المنطلق عملت الإمارات على تطوير قطاع التجارة الإلكترونية بصورة مستمرة وتزويده بإطار تشريعي وتنظيمي حديث يدعم نموه المستدام، لافتاًإلى تضافر جهود مختلف الجهات الحكومية المعنية بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية في الدولة لتعظيم الفائدة الاقتصادية المرجوة من تقنيات الإنترنت الحديثة مثل الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة والأمن السيبراني في مسعى لتعزيز ريادة الإمارات في منظومة التجارة الإلكترونية والدولية والارتقاء بمكانتها التنافسية المرموقة في المشهد الاقتصادي العالمي عموماً.