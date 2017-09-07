الإمارات تشدد على دور التنمية في تعزيز الاستقرار والازدهار

باريس (وام)

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، أن دولة الإمارات تولي موضوع التنمية والاستثمار في جمهورية تشاد وعموم قارة أفريقيا أهمية خاصة، نظرا لإيمانها بأن التنمية المستدامة هي ما يحقق الازدهار والاستقرار.

وقال معاليه - في الكلمة التي ألقاها أمام مؤتمر «التنمية والاستثمار في تشاد» الذي بدأت فعالياته أمس الأول في العاصمة الفرنسية باريس بحضور رئيس جمهورية تشاد ورئيس الحكومة الفرنسية وعدد من الشخصيات والوفود الدولية - أن مشاركة دولة الإمارات في هذا المؤتمر الدولي الخاص بتشاد والذي يقام تحت رعاية الحكومة الفرنسية، تأتي ضمن الجهود الإماراتية لدعم الخطة الوطنية للتنمية في تشاد 2017-2021 هذه الجهود التي تتوافق مع رؤى وخطط دولة الإمارات لدعم الأهداف العالمية للتنمية المستدامة في البلدان النامية.

وأشار معاليه إلى أن العلاقات الإماراتية - التشادية شهدت نقلة نوعية في العديد من المجالات منها المجال التجاري، حيث تضاعف حجم التبادل بين البلدين خلال الخمس سنوات الأخيرة أربع مرات ليصل إلى 834 مليون دولار مع وجود فائض تجاري لصالح تشاد بقيمة بلغت 203.8 مليون دولار، كما قامت دولة الإمارات مؤخرا بافتتاح سفارة لها في العاصمة التشادية، وهو ما يسهم في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وبما يحقق المصالح المشتركة لا سيما وأن هنالك توافقا في الرؤى بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف معاليه أن جمهورية تشاد دولة مؤثرة في محيطها الإقليمي خصوصا أنها عضو في مجموعة دول الساحل والتي تعمل على ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال مكافحة التطرف والإرهاب والأنشطة غير المشروعة العابرة للحدود مثل تهريب البشر والمخدرات والأسلحة، هذه الأنشطة التي باتت تؤرق العديد من دول العالم، وتهدد السلم والاستقرار الدوليين.. ولذا يعول على دول الساحل ومنها تشاد أن تلعب دورا في تحقيق الاستقرار الذي لن يتأتى دون وجود خطط تنموية شاملة ومشاريع استثمارية.