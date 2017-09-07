الإمارات تشدد على دور التنمية في تعزيز الاستقرار والازدهار

باريس (وام)
أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، أن دولة الإمارات تولي موضوع التنمية والاستثمار في جمهورية تشاد وعموم قارة أفريقيا أهمية خاصة، نظرا لإيمانها بأن التنمية المستدامة هي ما يحقق الازدهار والاستقرار.
وقال معاليه - في الكلمة التي ألقاها أمام مؤتمر «التنمية والاستثمار في تشاد» الذي بدأت فعالياته أمس الأول في العاصمة الفرنسية باريس بحضور رئيس جمهورية تشاد ورئيس الحكومة الفرنسية وعدد من الشخصيات والوفود الدولية - أن مشاركة دولة الإمارات في هذا المؤتمر الدولي الخاص بتشاد والذي يقام تحت رعاية الحكومة الفرنسية، تأتي ضمن الجهود الإماراتية لدعم الخطة الوطنية للتنمية في تشاد 2017-2021 هذه الجهود التي تتوافق مع رؤى وخطط دولة الإمارات لدعم الأهداف العالمية للتنمية المستدامة في البلدان النامية.
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وأضاف معاليه أن جمهورية تشاد دولة مؤثرة في محيطها الإقليمي خصوصا أنها عضو في مجموعة دول الساحل والتي تعمل على ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال مكافحة التطرف والإرهاب والأنشطة غير المشروعة العابرة للحدود مثل تهريب البشر والمخدرات والأسلحة، هذه الأنشطة التي باتت تؤرق العديد من دول العالم، وتهدد السلم والاستقرار الدوليين.. ولذا يعول على دول الساحل ومنها تشاد أن تلعب دورا في تحقيق الاستقرار الذي لن يتأتى دون وجود خطط تنموية شاملة ومشاريع استثمارية.
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