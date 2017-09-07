مكتوم بن محمد يُعيِّن عضوين جديدين في مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية

دبي (الاتحاد)

أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، قراراً بتعيين كل من جولي ديكسون، وتيو سوي ليان في مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، وذلك في إطار المساعي المستمرة لتعزيز مكانة مركز دبي المالي العالمي تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدور المركز وإسهاماته كأحد أهم المراكز المالية الدولية في المنطقة والعالم، ودعماً لنطاق المعرفة والخبرة التنظيمية الرفيعة المستوى لمجلس إدارة السلطة.

وبهذه المناسبة، أعرب صائب أيجنر، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، عن بالغ تقديره للعناية والدعم المستمرين من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً أن توجيهات سموه تدعم قدرة المركز على الوصول إلى أفضل مستويات الأداء وتقديم خدمات مالية نوعية فائقة الكفاءة.

وقال أيجنر: «يسعدنا انضمام ديكسون، وتيو إلى مجلس إدارة السلطة كإضافة مهمة لما يتمتعان به من خبرة تنظيمية واسعة، وما يمثلانه من قيمة كحلقة وصل فعّالة مع أميركا الشمالية وأوروبا وجنوب شرق آسيا، علاوة على معرفتهما العميقة في مختلف القطاعات بما في ذلك المصارف وأسواق رأس المال والتأمين».

وتحظى جولي ديكسون بخبرة كبيرة، حيث عَملت مع البنك المركزي الأوروبي، وقامت بالإشراف على التنظيم المصرفي، كما أنها كانت عضواً في المجلس الإشرافي للآلية الإشرافية الموحدة، وقد سبق لها أن شغلت منصب المشرف على مكتب مراقب المؤسسات المالية في كندا التي أمضت فيها نحو خمسة عشر عامًا مع وزارة المالية هناك، عاملةً في المجالات المتصلة بسياسات المؤسسات المالية بشكل أساسي.

وتتمتع تيو سوي ليان بخبرة واسعة في السلطة النقدية لسنغافورة تبلغ سبعة وعشرين عاماً، حيث شغلت منصب نائب المدير العام للرقابة المالية، وكانت مسؤولة عن تنظيم ومراقبة جميع المؤسسات في قطاعات المصارف والتأمين وأسواق رأس المال، فضلاً عن المخاطر المتخصصة والمراقبة الاحترازية.