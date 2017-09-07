النفـط يصعد مع استئناف عمل مصـاف أميـركية

سنغافور (رويترز)
زادت أسعار خام برنت أمس، لتحوم قرب أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر ونصف الشهر، في الوقت الذي استأنفت مصافي نفط في الولايات المتحدة عملها بعد العاصفة المدارية هارفي، وزادت معدل تكرير النفط الخام بينما انخفض الدولار.
وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 39 سنتا إلى 54.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 09.21 بتوقيت جرينتش بالقرب من أعلى مستوياتها منذ 25 مايو.
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وتتعافى منشآت النفط في منطقة ساحل الخليج الأميركي تدريجياً من الآثار المدمرة للإعصار هارفي الذي ضرب لويزيانا وتكساس قبل أسبوعين تقريبا وتسبب في إغلاق بنى تحتية مهمة في قلب قطاع النفط والغاز الأميركي.
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وتلقت الأسعار دعما أيضا من انخفاض الدولار، ونظراً لأن النفط مسعر بالعملة الأميركية، فإن انخفاض الدولار يجعل الخام أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وتراجع مؤشر الدولار 0.39% إلى 91.933.