النفـط يصعد مع استئناف عمل مصـاف أميـركية

سنغافور (رويترز)

زادت أسعار خام برنت أمس، لتحوم قرب أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر ونصف الشهر، في الوقت الذي استأنفت مصافي نفط في الولايات المتحدة عملها بعد العاصفة المدارية هارفي، وزادت معدل تكرير النفط الخام بينما انخفض الدولار.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 39 سنتا إلى 54.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 09.21 بتوقيت جرينتش بالقرب من أعلى مستوياتها منذ 25 مايو.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي8 سنتات إلى 49.24 دولار للبرميل قرب أعلى مستوى في أربعة أسابيع.

وتتعافى منشآت النفط في منطقة ساحل الخليج الأميركي تدريجياً من الآثار المدمرة للإعصار هارفي الذي ضرب لويزيانا وتكساس قبل أسبوعين تقريبا وتسبب في إغلاق بنى تحتية مهمة في قلب قطاع النفط والغاز الأميركي.

وحتى أمس الأول كان نحو 3.8 مليون برميل من الطاقة الإنتاجية اليومية للمصافي أو نحو 20% معطلة، على الرغم من أن مجموعة من المصافي، وكذلك موانئ تداول النفط بدأت تستأنف العمل.

وتلقت الأسعار دعما أيضا من انخفاض الدولار، ونظراً لأن النفط مسعر بالعملة الأميركية، فإن انخفاض الدولار يجعل الخام أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وتراجع مؤشر الدولار 0.39% إلى 91.933.