«حديد الإمــارات»: رسوم الإغراق لن تؤثر على صادراتنا إلى السوق الأميركية

حاتم فاروق (أبوظبي)
قال محمد سالم العفاري نائب الرئيس للتسويق والمبيعات في شركة «حديد الإمارات»، إن فرض السلطات الأميركية رسوم إغراق على وارداتها من أسلاك الحديد الإماراتية ، لن يكون لها تأثير مباشر على صادراتها ، معللاً ذلك بمحدودية الكميات المصدرة إلى الأسواق الأميركية.
وأفادت وزارة التجارة الأميركية أنها خلصت إلى أن قضبان وأسلاك الحديد من روسيا البيضاء وروسيا والإمارات تغرق السوق الأميركية وأنها فرضت رسوماً ضد الإغراق تصل إلى 756.93%.
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وقال إن «حديد الإمارات» تصدر للسوق الأميركية كميات من المنتجات الأخرى ومنها المقاطع الإنشائية والألواح الحديدية، والتي لم ينلها قرار السلطات الأميركية بفرض رسوم عليها.
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وأشارت وزارة التجارة الأميركية إلى أنها ستطالب سلطات الجمارك بتحصيل رسوم من المصدرين على أساس هذه النسب، علماً أن من المنتظر صدور قرار نهائي حول مكافحة الإغراق في 21 نوفمبر المقبل.
وبلغ إنتاج شركة «حديد الإمارات» من منتجات الحديد المختلفة، نحو 3 ملايين طن بنهاية العام 2016، مع توقعات بنمو حجم الإنتاج إلى 3.5 مليون طن خلال السنوات المقبلة، مع نمو الطلب على منتجات الشركة في السوق المحلي خصوصاً قطاع المقاولات والإنشاءات. وتنتج شركة «حديد الإمارات» حالياً مليوني طن من حديد التسليح، وهو ما يمثل الطاقة الإنتاجية الكاملة للشركة، فضلاً عن 500 ألف طن من الأسلاك، وهو ما يمثل أيضاً الطاقة الإنتاجية الكاملة، بينما لم تبلغ المقاطع الإنشائية الحد الأقصى للإنتاج، على أن يتم الوصول إليه بنهاية العام المقبل بما يقرب 500 ألف طن سنوياً.
وأوضح العفاري أن الشركة تركز على السوق المحلية بشكل رئيس في الوقت الراهن، من خلال ضخ كميات إضافية من الحديد بهدف الحفاظ على أسعار الحديد لمصلحة المستهلكين، فيما تسعى الشركة بشكل مستمر لدخول المزيد من الأسواق العالمية، خصوصاً الأسواق الآسيوية والأفريقية.