فندق يتيح استئجار سمكة للاستئناس بها

أبوظبي (الاتحاد)

قرر فندق «مطار شارلروا إيربورت» في بلجيكا تقديم سمكة ذهبية صغيرة مقابل رسوم رمزية لرواده الذين اضطروا للسفر وحدهم، وهم يحتاجون للرفقة. ويحمل الفندق اسم المطار الذي يقع على مقربة منه، ما يعني أنه يحصل على نصيبه العادل من رجال الأعمال الذين يكونون بعيدين عن أسرهم وأصدقائهم أميالاً.

ووفق موقع «hellogiggles»، نشرت مستخدمة «تويتر» صورة لإحدى الأسماك الذهبية، والتي أرسلتها لها صديقتها التي نزلت بالفندق.

وفي حين أعرب كثيرون عن اعتقادهم بأن فكرة الأسماك المستأجرة مثيرة للاهتمام، انتقد آخرون حجم حوض السمك، إلا أن صفحة الفندق الإلكترونية تدخلت لتوضيح أن الأسماك تعيش في الفندق لأكثر من 4 سنوات في حوض كبير مزود بالأكسجين والنباتات.

وبينما أحب البعض الفكرة، فضل آخرون نوعاً مختلفاً من الرفقة، حيث قالت إحدى المتابعات، إنه لو كان العرض باستئجار قطة لكان أفضل.