يعتذر عن سرقة حجر تاريخي

أبوظبي (الاتحاد)

أعاد لص أسترالي حجراً كان سرقه من دير تاريخي لأنه يعتقد أنه جلب له الحظ السيئ. وأرسل المعجب المجهول بالتاريخ الويلزي الحجر، وفق موقع «Metro»، مع خطاب اعتذار قائلاً: «أعتذر للغاية عن أخذ واستعارة وسرقة هذه القطعة من دير أبيكومهير القديم، فلطالما كنت متابعاً متحمساً لملوك ويلز وتاريخهم، لذا أخذت هذا الحجر. ولكن منذ أن أخذته وأنا أقابل الحظ الأسوأ كما لو كانت روح ملك ويلزي غاضبة مني وتطاردني، لذا قمت بإعادته. ولن أترك اسمي أو عنواني. إن هذا مجرد اعتذار صادق من معجب أسترالي».

وتم تأسيس دير أبيكومهير الموجود بالقرب من مدينة لاندريندود ويلز في مقاطعة بوويز دير سيستريسي ويلزي، عام 1176 من جانب الأمير الويلزي كادوالون الذي قُتِل على يد السير روغر مورتايمر عام 1179. ودفن جسد آخر أمراء ويلز من دون رأس في الدير بعد وفاته في معركة وقعت عام 1282. ومنذ وفاته المروعة انتشرت إشاعات عديدة عن «شبحه»، الذي يتردد على الدير المتهالك.