احذري من الرموش الصناعية



تاريخ النشر: الجمعة 08 سبتمبر 2017 ترجمة: عزة يوسف أصبح تركيب الرموش من الأعمال التجارية الكبرى، وحقق انتشاراً واسعاً بين راغبات الجمال مع توافره في غالبية صالونات التجميل. إلا أن إيما دانجال، صاحبة صالون تجميل «إيماكولات بيوتي» في بيرث بأستراليا، نشرت تحذيراً طويلاً على صفحتها على «فيسبوك» لجميع عميلاتها، بعد أن أصيبت إحداهن بالتهابات في جفونها، ما أدى إلى تساقط جميع رموشها بعد إجراء جلسة تركيب رموش تجميلية أصابتها بالعدوى. وكتبت دانجال «من فضلك أجري بحثاً خاصاً بكِ. هذه الفتاة المسكينة أصيبت بضرر كبير في رموشها الطبيعية. لم أستطع تركيب أي رموش لها لأن رموشها الطبيعية تضررت بشدة من جلسة سابقة، وكانت تتساقط بسهولة عندما ألمسهم بالملقاط». وبحسب موقع «independent»، شاركت دنجال سلسلة صور لخط رموش المرأة، مضيفة أن عميلتها مصابة بجفون ملتهبة، وبحاجة لرؤية طبيب مختص. ونصحت عميلاتها بعدم الخوف من تركيبات الرموش، بل الاهتمام بالبحث عن مكان مناسب ذي شهرة وخلفية بدلاً من الاهتمام بالمكان الأرخص، مؤكدة أنه هذه التركيبات لا تسبب أي مشكلات، وتستمر طويلاً إذا تم تركيبها في مكان موثوق.