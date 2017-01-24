سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

أعلنت مصادر أمنية بمحافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية بغداد أمس، عن مقتل 7 من «الحشد العشائري» في اشتباكات مسلحة مع مقاتلي تنظيم «داعش»، في الوقت الذي نفذ تنظيم «داعش» حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق قاض وأربعة من قياداته على خلفية فرارهم من مناطق الساحل الأيسر من مدينة الموصل بمحافظة نينوى التي تم تحريرها.

وطبقا للمصادر الأمنية فقد قتل وأصيب 7 من «الحشد» عقب قيام «داعش» بشن هجوم ليلة أمس استهدف عدة مواقع عسكرية في منطقة تل كصيبة التي تقع على مسافة أربعين كيلومترا شرق مدينة تكريت، ومنطقة مطيبيجة التي تقع شمال الضلوعية.

وقال مصدر أمني إن عناصر التنظيم تقدموا نحو مفرق الحدادية الذي يضم عقدة المواصلات الرابطة بين تكريت وكركوك وطوزخورماتو وديالى، في حين تمكنت القوات في منطقة مطيبيجة من الصمود في وجه زخم الهجوم الأول استخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة والدراجات النارية.

وأضاف أن الاشتباكات انتهت بانسحاب مقاتلي التنظيم عند الفجر بعد تدخل مروحيات عراقية، واستهدافها طرق الإمداد وعجلات المهاجمين.