«عيون لا تنام».. صراع مادي على أرضية عائلية

القاهرة (الاتحاد)
«عيون لا تنام» فيلم درامي تراجيدي من الأفلام المهمة في تاريخ السينما المصرية، تناول قضية الجشع بصورة جيدة، ودارت أحداثه حول رجل كبير «إبراهيم» يمتلك ورشة لإصلاح السيارات كبيرة بالقرب من نيل القاهرة، ويعمل فيها شقيقاه «سليم»، و«عبدالله» اللذان رباهما بعد وفاة أمه، وزواج والده من «نازلي»، التي توفيت وربى أيضاً ابنها «إسماعيل»، الذي يعمل معهم في الورشة. ويرى «إسماعيل» أن أرض الورشة ملك لأمه «نازلي»، وبالتالي هي ملكه بعد وفاتها. ويتزوج «إبراهيم» من «محاسن»، التي تتغاضى عن فارق السن، ويخشى أخوته أن تنجب «محاسن» ولداً يرث الورشة، وبمرور الأحداث يلفق «إسماعيل» لها تهمة سرقة مدخرات أخيه، وعندما رأى قسوته عليها، يعترف بسرقة المال ويعيده إليه، فيطرده من الورشة مع بقائه بحجرته بالمنزل.
وشارك في بطولة الفيلم، الذي عرض عام 1981، فريد شوقي ومديحة كامل وأحمد زكي، وسيناريو وإخراج رأفت الميهي عن مسرحية «رغبة تحت شجرة الدردار» للكاتب الأميركي ليوجين أونيل.
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