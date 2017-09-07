أبو السعود الأبياري صاحب الأرقام القياسية في السينما المصرية

القاهرة (الاتحاد)

أبو السعود الأبياري من أهم وأغزر كُتاب السينما، استمد قوة إبداعاته من المفردات اللغوية التي يرددها الناس في الشوارع والحارات والمقاهي، وكتب للسينما أشهر وأجمل أفلامها الكوميدية، وصور الشخصيات المصرية الأصيلة، وتميز بحواره السلس الذي اشتهر به، ولقب بـ «أستاذ الكوميديا».

ولد عام 1910، وكتب الزجل وهو طفل في مجلة «الأولاد»، وأعجب بالكاتب بديع خيري وتتبع خطاه، وشجعه بديع وكان أول مونولوج يكتبه «بوريه من الستات» للمونولوجست سيد سليمان، وحقق نجاحاً كبيراً، وكتب اسكتشات فكاهية لفرقة بديعة مصابني، وكانت أولى رواياته «إوعى تتكلم»، واقتحم بعدها مجال السينما، وكون ثنائياً شهيراً مع إسماعيل يس، وألف أغلب أفلامه، وفي مقدمتها السلسلة التي تبدأ باسمه، ومنها «عفريتة إسماعيل يس»، و«إسماعيل يس في الجيش»، و«في دمشق»، و«ملك البترول»، وأسس معه فرقته المسرحية، وألف من خلالها أكثر من 65 مسرحية، منها «حبيبي كوكو»، و«عريس تحت التمرين»، و«الست عايزة كدة»، و«جوزي كداب».

ويعد المؤلف الأغزر تأليفاً للسينما، حيث ألف أكثر من 500 فيلم، منها «شارع محمد علي»، و«تاكسي حنطور»، و«غني حرب»، و«عفريتة هانم»، و«الآنسة ماما»، و«ساعة لقلبك»، و«بلد المحبوب»، و«حماتي قنبلة ذرية»، و«نشالة هانم»، و«دهب»، و«سكر هانم»، و«قلبي دليلي»، و«المليونير»، و«قاضي الغرام»، و«جناب السفير»، و«عريس بنت السفير».

ورغم تركيزه على الكوميديا، ألف لفاتن حمامة فيلمين من أروع أفلامها، وهما «اليتيمتان»، و«ست البيت»، وكتب لعبدالحليم حافظ «ليالي الحب»، ولسعاد حسني «صغيرة ع الحب»، وقدم أول بطولة لعادل إمام وميرفت أمين من خلال فيلم «البحث عن فضيحة»، وتعاون مع غالبية أبناء جيله من المخرجين، لكن تعاونه الأبرز كان مع حلمي رفلة وأنور وجدي، ثم تعاون مع المخرجين كافة الذين لم يمارسوا كتابة الأفلام، ومنهم فطين عبدالوهاب وحسين فوزي وأحمد بدرخان ونيازي مصطفي ويوسف شاهين، وكتب عدداً كبيراً من الأغاني الناجحة، منها «يا نجف بنور»، و«تاكسي الغرام»، و«البوسطجية اشتكوا»، واستعراض «المجانين» لإسماعيل يس الذي غنى له أيضاً مع سعاد مكاوي «عاوز أروَّح»، و«يا عوازل فلفلوا»، و«قلبي دليلي»، و«الحب له أيام»، وتوفي عن 59 عاماً عام 1969.