محمد حمود الحارثي.. شيخ ملحني اليمن

سعيد ياسين (القاهرة)
محمد حمود الحارثي مدرسة فنية يمنية عظيمة، سواء في أغانيه التي لحنها أو غناها، وحتى في أغانيه التراثية التي أداها بعوده وريشته الفريدة، ولم تقتصر جماهيريته على اليمن فقط، ولكنها امتدت خارجها، واشتهر إلى جانب أناشيده الثورية وأغانيه الزراعية والعاطفية، بأدائه للونين التراثيين الكوكباني والصنعاني.
ولد في كوكبان عام 1935، وتبناه عمه علي بن يحيى، وأصبح وصياً عليه بعد سفر والده إلى الحبشة، وتعلم في كتّاب كوكبان، ثم انتقل إلى مدرستها العلمية، ودرس فيها النحو الواضح ومتن الأجرومية وشرح الأزهار، وبدأ الغناء في العاشرة لزملائه في الكتاب وفي كل لحظة يخلو فيها مع نفسه، وعرف عنه جمال الصوت وحسن الأداء، ورشح من معلميه للقيام بتجويد القرآن الكريم، وعمل بعد تخرجه في فلاحة وزراعة الأرض التي ارتبط بها وعشقها وتأثر بأغانيها وأهازيجها النابعة من روح وأصالة الموروث الشعبي، واستمع كثيراً إلى الأسطوانات التي كانت تصل سراً من عدن وتأثر بها، خصوصاً وأنها كانت بأصوات كثير من أساطين الطرب وأشهرهم آنذاك.
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وكتب عدد من الشعراء النصوص الغنائية خصيصاً له، وشارك في المهرجانات والأسابيع الثقافية اليمنية في عدد من البلدان العربية والأجنبية، ومنها ليبيا وتونس والمغرب ودول الخليج العربي وأميركا، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، ومنح عام 2004 درع صنعاء عاصمة الثقافة، وكان عضواً في لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية في الفنون، وتوفي عن 72 عاماً في 5 يوليو 2007.