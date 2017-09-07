الموسمية والنمطية وضعف النصوص ثالوث يأسر الممثلة

أكدت ممثلات إماراتيات، أن المرأة أنعشت الدراما المحلية من خلال قوة حضورها وصدى الأدوار التي تلعبها، فقد استطاعت أن تكسر طابع الجمود، الذي شهدته الدراما المحلية خلال الخمس سنوات الماضية، وأطلت المرأة كقوة ناعمة في الدراما، وبرزت في أدوار حساسة وقيادية في مسلسلات وطنية واجتماعية، وكانت لها بصمات مشهودة، وحققت نجومية لافتة في سيناريوهات عدة عكست هموم وقضايا مجتمعها وأمن ورفاه وطنها، كما قدمت أيقونات درامية وخلطة إبداعية نقلت عبرها صورة مشرقة ومشرفة للمرأة الإماراتية.

أحمد النجار (دبي)

أوضحت فنانات لـ «الاتحاد» أن هناك تحديات جمة أمام الدراما المحلية لكسر الجمود، الذي تمر به لا سيما في فترة «البيات الصيفي»، ما يؤدي إلى هجرة الفنانات إلى الدراما الخليجية، لمواصلة نشاطهن وتعزيز انتشارهن، مشيرات إلى ضرورة خلق بيئة إنتاجية إيجابية وتنافسية لضمان استمرار تدفق الدراما وتنويع مصادرها وموضوعاتها وتجديد الدم الابداعي فيها بما يواكب الاهتمامات والتطور المرئي والفني والروائي في محتويات الإنتاج الدرامي المحلي، ومحاولة عدم اقتصاره فقط على المواسم، ما سيخلق فرصاً جديدة أمام المرأة، ويسهم في تعزيز حضورها وأدوارها وتنافسيتها، وتمكينها من صناعة قامات رائدة، وإظهار وجوه جديدة تكون مراجع فنية للأجيال المقبلة.

أفضل وسيلة

قالت الفنانة هيفاء حسين إن حضور المرأة في الدراما المحلية بخير، موضحة أن وجودها قوي ومؤثر في كل أدوارها، من دون أن تنفي وجود قصور واضح في الإنتاج الدرامي المحلي الذي يقتصر فقط على الموسم الرمضاني، لتليه فترة بطالة درامية في الصيف فيتوقف الجميع عن العمل ما يضطر بعض الممثلات إلى الهجرة نحو الدراما الخليجية، وهذه ظاهرة إيجابية على حد وصفها، كونها أقصر وسيلة متاحة للانتشار، والتنويع في أدوارها وأعمالها والقضايا التي تجسدها، مؤكدة أن هذه ظاهرة صحية ولا تؤثر سلباً على الدراما المحلية بل إنها تسهم في تثقيف الفنانة وإكسابها خبرات جادة وتقنيات تمثيلية، فضلاً عن كونها حق لكل فنان لتحقيق طموحه وانتشاره وشهرته ومضاعفة رصيده ومواكبة متطلبات واهتمامات جمهوره.