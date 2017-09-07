اليابانية «ليف» الكهربائية تغزو العالم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت نيسان مؤخراً عن إطلاق جيل جديد من سياراتها الكهربائية بالأسواق خلال عام 2017، والتي من المقرر أن يتم إطلاقها ضمن 3 فئات النسخة S و النسخة SV والنسخة SL. وبحسب خبراء، فإن السيارة اليابانية التي ظهرت للمرة الأولى عام 2010، تمكنت من تحقيق مبيعات تزيد على ربع مليون سيارة لتكون بذلك أكثر السيارات الكهربائية مبيعاً في التاريخ، كما حصلت على جوائز عالمية. حيث تحتل المركز الخامس على قائمة أكثر السيارات حفاظاً على البيئة لعام 2017. وتمكنت السيارة الكهربائية من تسجيل 0.91 على مؤشر الأضرار البيئية، وهو المقياس الذي يعتمده مجلس الطاقة الأميركي لتقييم السيارات، فكلما زاد هذا الرقم كانت السيارة أكثر ضرراً بالبيئة، ويتضمن هذا الرقم كافة الانبعاثات الصادرة عن السيارة وعن عملية تصنيعها أيضاً. ومن حيث الأداء تتمتع السيارة في نسختها الأحدث موديل 2016 ببطارية بقوة 30 كيلو واط ساعة، وتتصل البطارية بمحرك كهربائي يولد قوة 107 أحصنة و280 نيوتن.م من عزم الدوران، فيما تقطع السيارة مسافة 172 كم في الشحنة الواحدة. أما لحساب معدل استهلاك سيارات هايبرد والسيارات الكهربائية فقد استحدثت وكالة حماية البيئة الأميركية رقماً مكافئاً يمثل المسافة التي تقطعها السيارة باستخدام كمية الطاقة في جالون واحد من الوقود والتي تعادل تقريباً 33.7 كيلو واط /&rlm الساعة من قوة البطارية الكهربائية. ووفقاً لهذه الحسابات يبلغ معدل استهلاك نيسان ليف للطاقة ما يعادل 1.9 لتر لكل 100 كم. والسيارة اليابانية «ليف» مزودة بأنظمة تكنولوجية. كما أن نسخها الثلاث تمكن عشاق هذا النوع من السيارات، بدءاً من النسخة إس ذات البطارية بقوة 30 كيلو وات للنسخة، والتي تمكن السيارة من السير لمسافة 161 كلم قبل الحاجة إلى إعادة شحنها.