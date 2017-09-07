نسخة حصرية من «لافيراري أبيرتا» للأعمال الخيرية

أبوظبي (الاتحاد)
نجحت فيراري لافيراري أبيرتا في تحقيق نجاح كبير بتصميمها المثير وإمكاناتها الضخمة، وتم بيع كل نسخ السيارة قبل عرضها الرسمي الأول في معرض باريس موتور 2016.
ولحسن الحظ كشفت مزادات «آر إم سوثيبي»، بحسب Q8GEARS، أن فيراري ستقوم بتصنيع نسخة إضافية من هذا الطراز من أجل بيعها في المزاد المقام غداً «9 سبتمبر»، وقد وصفت هذه السيارة بأنها سيارة خاصة وهذه النسخة رقم 210 من السيارة ستحمل باقة خارجية فريدة تجعلها متميزة عن بقية نسخها مع سعر يتوقع أن يتراوح بين 3.5 و4.7 مليون دولار بينما سيتم بيع السيارة لدعم الأعمال الخيرية.
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