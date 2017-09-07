نسخة حصرية من «لافيراري أبيرتا» للأعمال الخيرية

أبوظبي (الاتحاد)

نجحت فيراري لافيراري أبيرتا في تحقيق نجاح كبير بتصميمها المثير وإمكاناتها الضخمة، وتم بيع كل نسخ السيارة قبل عرضها الرسمي الأول في معرض باريس موتور 2016.

ولحسن الحظ كشفت مزادات «آر إم سوثيبي»، بحسب Q8GEARS، أن فيراري ستقوم بتصنيع نسخة إضافية من هذا الطراز من أجل بيعها في المزاد المقام غداً «9 سبتمبر»، وقد وصفت هذه السيارة بأنها سيارة خاصة وهذه النسخة رقم 210 من السيارة ستحمل باقة خارجية فريدة تجعلها متميزة عن بقية نسخها مع سعر يتوقع أن يتراوح بين 3.5 و4.7 مليون دولار بينما سيتم بيع السيارة لدعم الأعمال الخيرية.

وعلى غرار الطراز القياسي تستفيد السيارة من محرك في 12 سعة 6.2 لتر بقوة 800 حصان مع محرك كهربائي بقوة 160 حصاناً، وبما يمكن السيارة الرودستر من تحقيق قوة إجمالية تبلغ 963 حصاناً، ويمكن للسيارة بهذه القوة التسارع من الثبات إلى 100 كم /&rlmساعة في أقل من 3 ثوان قبل الوصول لسرعة قصوى تبلغ 350 كم/&rlm ساعة.