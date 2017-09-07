«مازيراتي» تطلق العنان لـ «كواتروبورتيه» الجديدة

يحيى أبوسالم (دبي)

منذ 36 شهراً تمكنت العريقة «مازيراتي»، من مكافأة نسختها الراقية كواتروبورتيه، بتصميم جديد كلياً بدءاً من شكلها الخارجي، ومروراً بمقصورتها الداخلية، وانتهاءً بتزويدها بمزايا وتقنيات مميزة. حيث أطلقت الشركة الإيطالية استراتيجية جديدة لمجموعتها المميزة تتقدمها باقتا جران لوسو وجران سبورت. حيث تتوافر باقة جران سبورت كترقية لنماذج S، وS Q4. أما باقة جران لوسو ستكون متوافرة على نماذج كواتروبورتيه كافة، أما النسخة GTS النموذج الأبرز في المجموعة، فتتضمن محرك V8 المزود بتيربو مزدوج، وستتوافر حصرياً إما مع باقة جران لوسو أو جران سبورت كجزء من التجهيزات القياسية.

باقة جران لوسو

يقدم النموذج مستوى أعلى من الفخامة باستخدام مواد حصرية ومزايا خاصة تستند إلى أرقى تقاليد المهارة الإيطالية المتقنة. وتمتاز جران لوسو بواجهة أمامية ذات تصميم جديد ومنخفض مع عنصر جسري عائم ومعوّق هواء أنيق ومتألق بتفاصيل الكروم على مصدّ الصدمات المطلي بلون جسم السيارة. ويتكامل هيكل السيارة مع الحواف الجانبية، فيما يكتسب التصميم إطلالة أكثر وضوحاً في الخلف ويتميز بعاكس خلفي منحوت ومعوّق هواء بلون السيارة؛ وتتكامل إطلالة التصميم الخارجي مع إطار عجلات بقياس 20 بوصة وملاقط مكابح مطلية باللون الأسود.

باقة جران سبورت