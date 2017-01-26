روسيا تدعو 25 مجموعة سورية معارضة للقاء لافروف غداً

موسكو (وكالات)

أعلنت موسكو أمس أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، سيلتقي عددا من المعارضين السوريين في موسكو غدا الجمعة، بعد تأكيد لافروف أنه تم الاتفاق في أستانا على أن تشارك المعارضة السورية بشقيها السياسي والعسكري في مفاوضات جنيف الشهر المقبل، وسط أنباء عن دعوة 25 مجموعة سورية معارضة، بينما نفت المعارضة المسلحة والهيئة العليا للمفاوضات أن تكونا تلقتا دعوة لحضور اجتماعات بموسكو، واشترطت الأولى تثبيت وقف إطلاق النار للذهاب إلى جنيف.

وقال لافروف في تصريحات له أمس، إن روسيا ستتحدث مع ممثلي أطياف المعارضة السورية المختلفة خلال لقاءات ستعقد في موسكو الجمعة، حول نتائج المفاوضات التي اختتمت أمس الأول في عاصمة كازاخستان، بالإعلان عن آلية لتثبيت الهدنة السارية في سوريا منذ نحو شهر.

ومن جهة أخرى أشار لافروف إلى أن مشروع الدستور المقدم من روسيا خلال مفاوضات أستانا يراعي مواقف دمشق والمعارضة ودول الإقليم.

ويأتي إعلان لافروف عن المحادثات المرتقبة مع ممثلين للمعارضة السورية بموسكو، بعد ساعات من إعلان الخارجية الروسية عن هذه الاجتماعات، بهدف تشكيل وفد موحد للمعارضة إلى مفاوضات جنيف المرتقبة، دون أن تحدد المدعوين لها.