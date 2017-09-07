الأمراض «الروماتيزمية» تحاصر النساء

أحمد السعداوي (أبوظبي)

مشاكل العظام تهدد كثيراً من النساء، حتى وصلت نسبة إصابتهن بأمراض ترقق العظم إلى 20 في المائة من سكان الشرق الأوسط وأفريقيا، بحسب الدكتورة نسرين إسماعيل، أخصائية أمراض الروماتيزم والمفاصل بالمستشفى الإماراتي الفرنسي، بأبوظبي، وهي نسبة مرشحة للارتفاع إلى 25 في المائة بحلول عام 2025، لمن تجاوزن سن الخمسين.

وتقول نسرين، إن من أهم الأمراض التي تصيب النساء هشاشة العظام والالتهاب المفصلي الروماتويدي والذئبة الحمراء، مشيرة إلى أن هشاشة العظام تعني فقدان كتلة العظام فتصبح أقل كثافة وأكثر قابلية للكسر.

وتوضح أنه من المعلوم أن قمة الزيادة في كثافة العظام تحدث بين سني 28 إلى 30 عاماً وبعد هذا العمر يحدث تناقص تدريجي كل عام بنحو 3% ، ما يعني أن الاهتمام ببناء عظام سليمة يبدأ من الصغر.

ومن عوامل الوقاية، التي تحددها نسرين، الإقلاع عن التدخين، والتعرض اليومي للشمس، والإقلال من شرب المياه الغازية والقهوة، وممارسة الرياضة، وتناول الأغذية التي تحتوي على الأسماك والأجبان.