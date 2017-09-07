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الشمس والغذاء الصحي أبرز طرق الوقاية

الأمراض «الروماتيزمية» تحاصر النساء

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تاريخ النشر: الجمعة 08 سبتمبر 2017

أحمد السعداوي (أبوظبي)

مشاكل العظام تهدد كثيراً من النساء، حتى وصلت نسبة إصابتهن بأمراض ترقق العظم إلى 20 في المائة من سكان الشرق الأوسط وأفريقيا، بحسب الدكتورة نسرين إسماعيل، أخصائية أمراض الروماتيزم والمفاصل بالمستشفى الإماراتي الفرنسي، بأبوظبي، وهي نسبة مرشحة للارتفاع إلى 25 في المائة بحلول عام 2025، لمن تجاوزن سن الخمسين.

وتقول نسرين، إن من أهم الأمراض التي تصيب النساء هشاشة العظام والالتهاب المفصلي الروماتويدي والذئبة الحمراء، مشيرة إلى أن هشاشة العظام تعني فقدان كتلة العظام فتصبح أقل كثافة وأكثر قابلية للكسر.

وتوضح أنه من المعلوم أن قمة الزيادة في كثافة العظام تحدث بين سني 28 إلى 30 عاماً وبعد هذا العمر يحدث تناقص تدريجي كل عام بنحو 3% ، ما يعني أن الاهتمام ببناء عظام سليمة يبدأ من الصغر.

ومن عوامل الوقاية، التي تحددها نسرين، الإقلاع عن التدخين، والتعرض اليومي للشمس، والإقلال من شرب المياه الغازية والقهوة، وممارسة الرياضة، وتناول الأغذية التي تحتوي على الأسماك والأجبان.

وحول العوامل التي تزيد التعرضَ للهشاشة في سن مبكرة، تقول إنها تتضمن استخدام أدوية الكورتيزون لفترات طويلة أو بجرعات كبيرة من دون إشراف طبي، أو استخدام مضادات الاكتئاب، أو علاجات الأورام، أو وجود بعض الأمراض، مثل السكري، والغدة الدرقية، إلى جانب عدم التعرض لأشعة الشمس. وتذكر أن الالتهاب المفصلي الريثياني أو الروماتويد من الأمراض الشائعة بين النساء مقارنة بالرجال بنحو 3 أضعاف، موضحة أنه يرجع إلى خلل مناعي يؤدي إلى مهاجمة المفاصل والأعضاء الداخلية، وتتمثل أعراضه في آلام حادة وتيبس وتورم المفاصل والإعياء، ما يؤثر على الأعصاب الطرفية والرئة، ويؤثر على ممارسة المريض لحياته. ... المزيد
     
 

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