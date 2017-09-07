«LPG».. تقنية تقضي على الدهون العنيدة

دبي (الاتحاد)
تتنوع الأجهزة التي تخدم جمال قوام المرأة، ويبرز من بينها جهاز LPG Endermologie المتخصص في علاج السيلوليت، الذي يعد العلاج الأول المصادق عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA).
والجهاز، وفق اختصاصية العلاج به ماريفي بيرنال من مركز «إن فوغ» (En Vogue) للتجميل، مصمم بتقنية فرنسية حاصلة على براءة اختراع، ومثبت الفاعلية من قبل أكثر من 128 دراسة، مشيرة إلى أنه علاج غير جراحي للجسم بالكامل، تم ابتكاره لتقليل السيلوليت بشكل ملحوظ، وتحسين مظهر البشرة بشكل عام.
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وتتضمن العملية، بحسبها، استخدام جهاز LPG القيام بالتدليك الميكانيكي، الذي يجمع بين الشفط الخفيف والاستخدام الفعَّال لبكرتين تقومان بعمل طيات متماثلة من الجلد. ويُشد الجلد بالشفط الخفيف، في حين تعمل البكرتان على علاج طية الجلد من خلال تدليك الأنسجة العميقة الذي من شأنه أن يساعد في التخلُّص من الدهون المتراكمة، وتنشيط الدورة الدموية والليمفاوية، وإعادة تنشيط الخلايا المسؤولة عن إكساب البشرة إطلالة شابة، وفقدان الوزن.
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