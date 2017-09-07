«نجمة السفر حول العالم» تكشف مصاعب حياتها

أبوظبي (الاتحاد)

تحقيق الشهرة على موقع «إنستغرام» ليس بالسهولة التي يبدو عليها، فمصورة الرحلات الأسترالية نيكولا إيستيربي كشفت الواقع القاسي لحياتها، وأنها ليست بتلك الروعة التي تبدو عليها.

وأوضحت نيكولا أن المحافظة على وجودها ونجاحها، يتطلب منها الكثير من العمل الشاق، مؤكدة أن الأمر ليس سهلاً كما يعتقد الكثيرون، بل يتضمن الكثير من الصعاب.

وتمكنت نيكولا، بحسب ما أورده موقع «Mirror»، من حشد 250 ألف متابع بعد أن سافرت إلى 46 دولة في خمس قارات مختلفة على مدار ثلاثة أعوام فقط، وألهمت متابعيها بنمط حياة السفر والرحلات، ما جعل الجميع يتمنى أن يكون مكانها.

وبدأ الأمر معها عندما قررت تجريب شيء مختلف عن دراستها بالسفر مع والديها لادخار المال، حيث أمضت أول عامين لها من السفر في العمل بوظائف عادية مثل تصوير حفلات الزفاف والمناسبات، وحققت بعض المال.

وفي النهاية أنشأت مدونتها، وبدأ منظمو الرحلات السياحية في ملاحظة صورها الرائعة في العديد من دول العالم.