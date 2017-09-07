سيندي كروفورد تتبع خطة «80:20»

ترجمة: عزة يوسف

تتبع النجمة الأميركية سيندي كروفورد «51 سنة» خطة «80:20» للعناية بنفسها، أي تلتزم بنسبة 80 في المائة من الوقت، فيما تطلق العنان لنفسها في 20 في المائة منه.

وقالت إنها تكافح يوميا للقيام بتمارينها ولا تستيقظ من النوم، ولديها الرغبة في ذلك. وتابعت أنها كانت مضطرة للالتزام بنظام رياضي أثناء عملها عارضة أزياء حتى تبدو بمظهر جيد، إلا أنها تلتزم به حالياً حتى تشعر بأنها قوية بما يكفي ولو لمساعدة زوجها في نقل الأريكة. وأوضحت، وفق موقع «people»، أنها تهتم دوماً بتقشير بشرتها قبل الترطيب لأن إزالة الجلد الميت يكشف عن بشرة منتعشة وأكثر شبابا. كما أكدت التزامها الدائم بوضع واقي الشمس في الصباح، ومستحضر «الريتينول» في الليل للحصول على بشرة نضرة ومتوهجة بشكل طبيعي. وقالت سيندي إنها بالتأكيد تحتاج إلى قطعة من الشوكولاتة الداكنة بعد العشاء كل ليلة، حتى تشعر بأنها تدلل نفسها.

ولم تنس سيندي الاعتناء بشعرها بوضع مرطبات خفيفة خاصة قبل القيام بالتمارين الرياضة، إذ تساعد حرارة الجسم أثناء النشاط على تغلغل المرطب بشكل أفضل في الشعر.