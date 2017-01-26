«الهلال» تكثف عمليات الإغاثة لسكان مناطق المخا

المخا، عدن (الاتحاد، وام)

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية عمليات الإغاثة لسكان مناطق المخا بهدف التخفيف عنهم، في ظل الظروف الصعبة التي كانوا يعيشون فيها جراء مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية التي تم طردها من المنطقة. وقامت الهيئة بتوزيع 1482 سلة غذائية على السكان القاطنين بمناطق النابيه والبيرات وكهبوب والكروب والحجاف والعزاف والوطيه، وذلك في إطار سد النقص في هذه المناطق. وأعرب السكان عن غبطتهم بهذه المساعدات، وعن امتنانهم لدولة الإمارات العربية المتحدة على هذه اللفتة الكريمة من شعب وقيادة الإمارات التي ما فتئت من خلال الهلال الأحمر توليها للمحتاجين في كل مكان.

إلى ذلك، أشاد وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، بدول مجلس التعاون الخليجي وما تقدمه من مساعدات إغاثية لليمن في كافة المجالات، وأشار بشكل خاص إلى الجهود التي تبذلها الإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت في تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن في كافة القطاعات.

وقال فتح، «إن سفينة المساعدات الإماراتية التي وصلت ميناء المكلا مؤخرا تحمل على متنها أجهزة ومعدات طبية ومواد غذائية ومستلزمات صحية تعد الثانية خلال الشهر الجاري، في إطار المساعدات الغذائية والطبية التي تقدمها الإمارات لليمن». وأضاف إن إرسال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لـ 17 قافلة أدوية ومساعدات طبية لمحافظتي عدن ومأرب سيحل جزءاً كبيراً من الصعوبات التي يواجهها القطاع الصحي.

وكان فتح دشن في عدن الاجتماعات الدورية للجهات الإغاثية المانحة الدولية العاملة في اليمن حيث ناقش خططها في دعم المشاريع الإنسانية للعام 2017، مؤكداً أن الحكومة اليمنية تقدم كل التسهيلات لعمل المنظمات الإغاثية. كما ناقش مع الجهات الإغاثية الاستجابة العاجلة للمشاريع في مناطق الصراع، إضافة إلى المناطق التي تحتاج مشاريع إغاثية كعدد من مديريات محافظة تعز والحديدة. وشدد على ضرورة التنسيق بين اللجنة العليا للإغاثة والمنظمات الإغاثية التي تعمل في اليمن، وقال إن تدشين الاجتماعات يأتي تنفيذا لقرار مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية الخليجية المقدمة من دول مجلس التعاون لليمن.

وحمّل وزير الإدارة المحلية مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية المسؤولية الكاملة عن مصادرة ثلاث شاحنات إغاثية محملة بالمساعدات الإنسانية والغذائية والطبية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي كانت في طريقها إلى محافظة البيضاء ومخصصة لمديرية ذي ناعم، وطالب برنامج الغذاء العالمي بتحديد موقف واضح من التصرفات غير الإنسانية التي تقوم بها المليشيات باحتجاز ومصادرة القوافل والشاحنات الغذائية المخصصة للمتضررين في المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

واكد أن المليشيات بهذه التصرفات اللاأخلاقية تزيد من تعقيد الوضع الإنساني في المحافظات الخاضعة لسيطرتها وتزيد من نسبة المجاعة وتفشي الأمراض. كما طالب المنظمات الدولية وخاصة التابعة للأمم المتحدة بالضغط على المليشيات لوقف مثل هذه الأعمال، مشيراً إلى أن اللجنة العليا للإغاثة تقوم بجهود كبيره في التنسيق والعمل على إيصال المساعدات إلى كافة محافظات الجمهورية. وأضاف: «مثل هذه التصرفات تعد انتهاكاً للقوانين الدولية والإنسانية في حالة الحروب والكوارث، مطالباً بسرعة الإفراح عن المساعدات وضمان وصولها إلى مستحقيها. ولفت إلى معاناة عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيات من المجاعة والأمراض والأوبئة، وأن المليشيات بهذه التصرفات غير المسؤولة تزيد من تعقيد الوضع في هذه المحافظات.