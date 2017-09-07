ميراندا كير تعالج وجهها بـ «العلقات»

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت عارضة الأزياء الأسترالية ميراندا كير أنها تحب معالجات الوجه بالعلقات، لدرجة أنها تحتفظ ببعضها مثل الحيوانات الأليفة.

وتقوم التقنية، بحسب موقع «independent»، على وضع العلقات على الوجه لتمتص بعض الدم، ثم توزعه على جميع أنحاء الوجه، حيث يدعي ممارسون أن ذلك يسهم في نضارة البشرة.

وقالت ميراندا، إن المعالجة بالعلقات معروفة منذ آلاف السنين.

وأضافت أنه لأسباب تتعلق بالنظافة العامة، لا يمكن استخدام العلقات مرتين، وعادة ما يتم قتلها بعد استخدامها، إلا أنها ترفض ذلك وتحتفظ بها كحيوانات أليفة.

وخلال قمة «العافية» الأولى لموقع «غوب» في مدينة كولفر بولاية كاليفورنيا الأميركية، قالت النجمة الأميركية جوينيث بالترو التي أسست الموقع، إنها وميراندا تتشاركان في كثير من الأحيان أرقام هواتف المعالجين وأطباء البشرة، إلا أنه حتى جوينيث، المعروفة بـ «ملكة اتجاهات التجميل الغريبة»، وجدت أن المعالجة بالعلقات أمر غريب.