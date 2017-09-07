حب العمل يقلل تأثيرات إدمانه

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت دراسة حديثة عن أن الأشخاص الذين يحبون عملهم، لا يتعرضون لمشاكل صحية جراء الساعات الإضافية. وتناقض نتائج الدراسة، وفق موقع «Dailymail»، ما توصلت إليه أبحاث من أن الأشخاص الذين يعملون ساعات إضافية يعانون اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وزيادة خطر الإصابة باكتئاب. وتعاون باحثون مع جامعتي بنسلفانيا وكارولينا الشمالية لتحليل إجابات استطلاع شمل 1227 عاملاً في شركة استشارية دولية كبرى. وتوصلوا إلى أن العمل ساعات طويلة ليس سبباً للإصابة بالإجهاد أو الصداع، أو أو أمراض القلب والسكر، وأن عدم الرضا عن العمل هو الذي يرتبط بها.