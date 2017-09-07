تقبيل حديثي الولادة.. خطر

أبوظبي (الاتحاد)

حذرت أم بريطانية الآباء والأمهات من السماح بتقبيل مواليدهم، عقب إصابة رضيعها بالتهاب السحايا القاتل.

وتم نقل رضيع كريستال هايز «26 سنة»، الذي يبلغ عمره تسعة أيام فقط إلى المستشفى، بعد أن ارتفعت درجة حرارته بشكل كبير، وأبلغها الأطباء أنه مصاب بالتهاب السحايا الفيروسي الذي يمكن أن يكون قد انتقل عن طريق قبلة.

وقالت كريستال، وفق موقع «dailymail»، إن مشاعر القلق والألم التي شعرت بها لا توصف.

وذكرت، بعد شفاء طفلها: «لا تدع أي شخص يقبل طفلك. قد يبدو الطفل بحالة جيدة من دون أي علامات أو أعراض، ولكن تلك الفيروسات الصغيرة النائمة يمكن أن تكون قاتلة».

وأضافت أن التساؤل عما إذا كان سيفقد أحد أطرافه، أو سيصاب بتلف في الدماغ يشبه الجحيم، أسوأ كثيراً من منع أحدهم من تقبيل الطفل.