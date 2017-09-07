الكويكب الذي اقترب من الأرض قبل أسبوع له قمران

أ ف ب

يملك "فلورنسا" أكبر الكويكبات التي اقتربت من الأرض في غضون قرن، قمرين صغيرين على ما أظهرت المشاهد التي التقطها رادار وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) لدى مروره في الأول من سبتمبر الجاري على بعد سبعة ملايين كيلومتر.

وهذا الكويكب هو الثالث الذي يقترب من الأرض من بين أكثر من 16400 جرم سماوي اكتشف حتى الآن في جوار الأرض، على ما أوضحت ناسا على موقعها الإلكتروني.

ورصد القمرين الهوائي البالغ قطره 70 مترا في مركز غولدستون التابع لوكالة ناسا في صحراء "موهافي" في كاليفورنيا بين 29 أغسطس المنصرم والأول من سبتمبر الماضي. وهو أول كويكب بقمرين يرصد منذ الكويكب "1994 سي. سي" في يونيو 2009.

ويبلغ قطر قمري "فلورنسا" 100 متر و300. ويحتاج أبعد هذين القمرين من 22 إلى 27 ساعة للدوران حول النيزك فيما يقوم القمر القريب بدورته في غضون ثماني ساعات.

وسمحت عملية المراقبة هذه بالتحقق من أن قطر الكويكب، الذي رصد للمرة الأولى في مارس 1981، يبلغ 4,5 كيلومترات.