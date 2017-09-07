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بالصور .. الأمير جورج البريطاني يبدأ أول يوم في الدراسة
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تاريخ النشر: الخميس 07 سبتمبر 2017

لندن (رويترز)

بدأ الأمير جورج، الثالث في ترتيب ولاية عرش بريطانيا وابن حفيد الملكة اليزابيث، يومه الدراسي الأول اليوم الخميس لكن والدته كيت لم ترافقه بسبب متاعب الحمل.

واصطحب الأمير وليام ولده جورج (أربع سنوات) من قصر كينزنجتون إلى مدرسة "توماس باترسي" في جنوب غرب لندن التي تقول إن أهم قواعدها "التحلي بالعطف" وتتقاضى 18 ألف جنيه إسترليني (23490 دولارا) سنويا عن كل تلميذ.

وتقول المدرسة، على موقعها الالكتروني "نتوقع من تلاميذنا أن يحققوا تقدما كبيرا بفضل جهدهم في العمل وجهود مدرسيهم ودعم أولياء أمورهم وتشجيع زملائهم".

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