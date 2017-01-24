هادي: لن نقبل أي مساومات تنتقص من مخرجات الحوار الوطني

عدن (الاتحاد، وكالات)

وصف الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الصراع القائم حاليا بأنه بين مشروع الأمة اليمنية (الشرعية) الذي جسدته مخرجات مؤتمر الحوار الذي قام على ركائز العدالة والمواطنة المتساوية والنظام الجمهوري والدولة الاتحادية التي تحقق المشاركة في السلطة والتوزيع العادل للثروة والمدنية ومبادئ الحكم الرشيد، وبين مشروع العصابة (مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية) الذي يقوم على الاستئثار بالقوة واحتكار الحكم باسم السلالة أو العائلة أو الجهة، وقال «إنه لا شك أن اليمنيين سينجزون مشروعهم وسينتصرون على منطق الاستعلاء البغيض».

وأشار في مقال بصحيفة «14 أكتوبر» بمناسبة الذكرى الثالثة لمخرجات الحوار الوطني إلى أنها كانت المرة الأولى التي يقرر فيها اليمنيون باسم الشعب نظامهم الجديد خارج الوصاية الخارجية أو الهيمنة الداخلية لمراكز النفوذ سواء كانت باسم السلالة أو العائلة أو الجهة. وقال «إنه ما إن خرجت هذه المخرجات إلى العلن إلا وخرجت الأفاعي من جحورها مستشعرة أن الإجماع اليمني سينزع عنها الغطاء الذي تدثرت به عبر العقود الأخيرة تارة باسم الثورة وتارة باسم الدين وأخرى بادعاء الوطنية». ولفت إلى أن مخرجات الحوار الوطني جاءت لتعلن أن كل اليمنيين سواء، وأن كل الأرض اليمنية سواء، وأن كل الجهات سواء، وأنه لا فضل ليمني على يمني إلا بما تقتضيه الجدارة والكفاءة وفِي ظل المواطنة المتساوية والعدالة.

وقال هادي «تمر اليوم على شعبنا العظيم الذكرى الثالثة لاتفاق اليمن الاتحادي الجديد يوم اختتام مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإعلان وثيقته الوطنية الخالدة، ففي الخامس والعشرين من يناير من كل عام سيتذكر اليمنيون المناسبة الأغلى التي أنجزوا فيها أهم وثيقة كتبها الإنسان اليمني عبر التاريخ الحديث». وأضاف «لقد كان يناير كريما على اليمنيين، ففيه بدأت طلائع ثورة الشباب السلمية عام 2011 التي اكتملت في فبراير العظيم، وفيه أيضا تم الانتهاء من كتابة سطور الوثيقة الأغلى التي صاغتها الأيدي اليمنية مجتمعة في صورة عز لها نظير في التاريخ الحديث».

وتابع قائلا «لقد رسمت ثورة فبراير الصورة الحقيقية للإنسان اليمني، وكان مؤتمر الحوار الوطني يجسد الحكمة اليمنية التي جاءت باليمنيين من كل الأطراف ليكتبوا عقدهم الاجتماعي الجديد ويبحثوا في مؤتمر الحوار عن سبل الحكم الرشيد والدولة العادلة والنظام القويم وليطووا والى الأبد مشاكل أكثر من خمسين عاما». وأضاف «إن مخرجات الحوار الوطني أدركت بعمق أن الإقصاء والتهميش والاستئثار بالسلطة والثروة والمحسوبية والشللية والمناطقية كلها أمراض قاتلة للشعب وللتنمية وللحكم والدولة ولذلك بنت أحكامها في شكل الدولة وصورة النظام السياسي بما يمنع هذه الأمراض ويحقق التنمية ويزيد معدلات الإنتاج، فالإنسان الحر هو الذي يحقق التنمية، والنظام العادل والمتكافئ يمنح الناس الفرص المتساوية ويحقق الرضى العام ويرفع معدلات السعادة، ولهذا كانت الدولة الاتحادية هي شكل الدولة الجديدة الذي ارتضاه اليمنيون وتوافقوا عليه منطلقين من النظام الجمهوري بالآليات الديمقراطية وبما يحقق المواطنة والعدالة ويوسع مساحة المشاركة في السلطة والتوزيع العادل للثروة».