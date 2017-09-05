مؤسستان ثقافيتان تشاركان في «المؤتمر العالمي للمكتبات» ببولندا

الشارقة (الاتحاد)

في إطار تعزيز التبادل المعرفي والإبداعي بين الجهات الفاعلة ثقافياً على المستوى الدولي، شارك وفد ممثل عن جمعية الناشرين الإماراتيين ومبادرة ثقافة بلا حدود، في فعاليات «المؤتمر العالمي للمكتبات والمعلومات» (إفلا)، الذي اختتمت أعماله مؤخراً في مدينة فروكلاف البولندية، حيث استعرض جانباً من الحراك الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة، خصوصاً في مجال المكتبات والمعلومات والأرشفة.

وضم الوفد بين أعضائه راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، ونورا بن هدية، مدير ثقافة بلا حدود، وشارك في سلسلة من ورش العمل والندوات، حيث تواصل أعضاء الوفد مع نظرائهم العاملين في المؤسسات الثقافية والمعرفية، وبحثوا سبل تعزيز التعاون في المجالات التي يمكن أن تُفضي إلى المنفعة لجميع الأطراف في قطاع النشر.

وقال راشد الكوس: «وفرّت مشاركتنا في المؤتمر العالمي للمكتبات والمعلومات فرصة ثمينة، للاطلاع على أحدث الفرص والتحديات في مجال المكتبات على المستوى الدولي، بالإضافة إلى تعزيز التواصل مع العديد من الجهات العالمية التي من شأنها مساعدتنا على توسيع نطاق عمل المؤسسات الثقافية ودور النشر الإماراتية، والوصول إلى أسواق جديدة».

من جانبها، قالت نورا بن هدية: «إلى جانب دورها الرئيس في إثراء الحياة الثقافية بإمارة الشارقة، تسعى مبادرة ثقافة بلا حدود إلى نشر المعرفة والثقافة لتخطي الحدود وتعزيز الحوار والتفاهم بين الثقافات، وأتاحت مثل هذه المشاركة عرض برامج المبادرة وأهدافها ونشر رسالتها على المستوى العالمي، إضافة إلى الاطلاع على كيفية تنظيم وإدارة المؤسسات الثقافية الدولية لخدماتها المكتبية، وهذا ما سيساعدنا على تعزيز جهودنا في تفعيل النشاط الثقافي على مستوى دولة الإمارات بشكل عام».