تركيا تقتل انتحارياً حاول الاعتداء على مركز للشرطة



تاريخ النشر: الخميس 07 سبتمبر 2017 اسطنبول (وكالات) أعلنت وزارة الداخلية التركية أمس، أن الشرطة احبطت هجوماً انتحارياً على مركز لها بمدينة مرسين جنوبي البلاد، بقتلها مسلحا يشتبه بانتمائه «لداعش». وأشارت الوزارة إلى أن المهاجم، الذي كان يرتدي سترة ناسفة، قتل خارج مركز الشرطة في مرسين، موضحة أن المركز يقع قرب المركز الإقليمي لوكالة المخابرات الوطنية التركية. وذكر مكتب حاكم مرسين أن عناصر الشرطة رصدت المهاجم وهو يتصرف بشكل مريب على بعد 50 متراً من مركز الشرطة، مشيراً إلى أن الشرطة أطلقت النار عليه عندما رفض الانصياع لأوامر بالتوقف وبعدما مد يده باتجاه سلك متدل من كتفه لتفجير السترة الناسفة. وقالت وكالة «دوجان» للأنباء أن المهاجم سوري الجنسية ويعيش في شقة قرب مركز الشرطة.