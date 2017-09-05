اعتذار أميركي عن منشور مسيء للإسلام في أفغانستان



تاريخ النشر: الخميس 07 سبتمبر 2017 كابول (أ ف ب) اعتذرت القوات الأميركية في أفغانستان أمس، لالقائها مناشير تظهر كلباً كتب على جسمه شهادة الدين الإسلامي، ما يشكل إساءة كبيرة بالنسبة للمسلمين. وتظهر صورة للمنشور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أسداً يلاحق كلباً أبيض، وهو لون علم «طالبان»، وقد كتب على جسم الكلب «لا إله إلا الله ومحمد رسول الله». وأثار الربط بينها وبين الإسلام غضب عدد كبير من الأشخاص في أفغانستان. وكتب على المنشور الذي وُزع في مقاطعة بروان القريبة من كابول، «استعيدوا حريتكم من هذه الكلاب. ساعدوا قوات الأمن في إزالة الأعداء». واعتذر قائد عمليات أميركا والأطلسي الخاصة في أفغانستان اللواء جايمس ليندر في بيان، معتبراً أن الأمر كان «خطأ».